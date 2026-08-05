İstanbul Valisi Gül’ün okullara mescit isteği İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi: ‘Veliler çocuklarını medreseye göndermiyor!’

İstanbul Valiliği, İstanbul Valisi Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe kaymakamlığı ve ilgili kurumlara okullarda mescit alanı oluşturulmasına yönelik gönderilen yazıya ilişkin tartışma sürüyor. Yazıda; yeni yapılacak okul ve eğitim kurumlarının proje ve planlamalarında cuma namazının kılınmasına imkan sağlayacak, yeterli fiziki kapasiteye sahip mescit alanlarına yer verilmesi istendi. Halihazırda kullanılan okul ve eğitim kurumlarında ise mevcut olanaklar kapsamında uygun alanların cuma mescidi olarak kullanılmak üzere düzenlenmesi talep edildi.

YAZI YASALARA AYKIRI

Laiklik Meclisi üyesi Av. İsmail Sami Çakmak; valiliğin yazısı hakkında İçişleri Bakanlığı’na suç duyurusunda bulundu. Çakmak dilekçesinde; yazının Türk Ceza Kanunu kapsamındaki “Anayasayı İhlal (madde 309)” ve “görevi kötüye kullanma” (madde 257) suçlarını oluşturduğunu; Öğretim Birliği Yasası (Tevhiditedrisat Kanunu), Milli Eğitim Temel Kanunu ile Anayasa’nın Devrim Yasalarının korunmsına yönlik 174. maddesinin hiçe sayıldığını belirtti.

‘GÜLİSTAN DOKU OLAYINDAKİ VALİNİN DURUMU GÖZDEN IRAK TUTULMAMALI’

Av. Çakmak; “Bu suç göz ardı edilemez. Buna kalkışan olursa o da bu suça ortak olmuş olur. Makamlar valilere mülk olmadığı gibi eylem ve söylemlerinin elbet bir gün hesabı sorulur. Gülistan Doku olayındaki valinin durumu gözden ırak tutulmamalıdır. Tüm veliler çocuklarını medreseye, mescide değil bakanlığa bağlı okullara gönderiyor. Valinin okulları medreseye çevirmeye kalkışması haddini bilmezlik olarak açıkça ortadadır. Valinin bu eylemi Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurum ve kurullarını ortadan kaldırmaya yönelik bir tehdit ve bu tehdidi gerçekleştirmeye yönelik adımlardan biridir. Valinin okullarada tuvalet kağıdı bile bulunmazken mescit açmaya çalışması dinen bile sapıklıktır” ifadelerini kullandı.

ANKARA VE İSTANBUL ADLİYELERİNDEKİ KURAN KURSLARINI ANIMSATTI

“Vali; ‘Nasılsa Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ankara Adliyesi’nde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İstanbul/Anadolu Adliyesi’nde Kuran kursu açtılar ve ödüllendirilerek Yargıtay’a üye yapıldılar, ben de bu hamle sayesinde terfi ettirilebilirim’ diye düşünmüş olabilir” diyen Çakmak; Vali Gül hakkında soruşturma izni verilmesini, sonuçta cezalandırılmasını ve tarafına bilgi verilmesini istedi.