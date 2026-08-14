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İstanbul ve Ankara'da operasyon: Kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da operasyon: Kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli yakalandı

14.08.2026 08:28:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul ve Ankara'da operasyon: Kurşunlama olayına karışan 8 şüpheli yakalandı

İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karıştıkları belirlenen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile müşterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; kurşunlama ve yaralama olaylarının aydınlatılmasına yönelik inceleme ve araştırma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda, 4 ayrı olay gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik; İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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