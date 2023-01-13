İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 18:16

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 18:16

Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da etkili olan soğuk havayla birilikte, yurttaşlar kar yağacak mı sorusunun yanıtını merak etmeye başladı.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için tahmin verdi. Çalışkan, "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" ifadelerini kullandı.

