İstanbul'da 10 Haziran'da elektrik mi kesilecek? 10 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

BEDAŞ, İstanbul'da bugün elektrik kesintileri uygulanacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı. Peki, 10 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:30
İstanbul'da 10 Haziran'da elektrik mi kesilecek? 10 Haziran'da İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek?
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) İstanbul'da bugün planlı yatırım ve bakım çalışması kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

10 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şöyle:

 


BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi

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