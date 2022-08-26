İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı

İstanbul'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen hükümlüler cezaevlerine teslim edilecek.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 14:42
İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı
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Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.

Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.

Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler;

  • İsmail B.   (Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 yıl)
  • Serkan D. (Kasten Öldürme 16 yıl 8 ay)
  • Ergül B. ( Nitelikli Cinsel İstismar 15 yıl)
  • Yakup G.  (Dolandırıcılık 12 yıl)
  • Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 yıl 9 ay)
  • Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 yıl 4 ay)
  • Burcu K.  (Dolandırıcılık 10 yıl)

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