İstanbul'da 121 firari hükümlü yakalandı
İstanbul'da haklarında hapis cezası kesinleşen firari durumdaki hükümlülerin yakalanması için yapılan çalışmalarda 121 kişi gözaltına alındı. Dolandırıcılık, cinsel istismar, sahtecilik gibi suçlardan onlarca yıl hapis cezaları kesinleşen hükümlüler cezaevlerine teslim edilecek.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde bu sabah erken saatlerde firari durumdaki hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. 280 ekipte bulunan 589 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 632 adrese baskın yapıldı.
Baskınlarda haklarındaki cezalar kesinleşen 121 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 31 yıl cezası kesinleşen İsmail B., öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası kesinleşen Serkan D., Nitelikli cinsel istismar suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan Ergül B. de bulunuyor. Yakalanan hükümlüler poliste işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere ceza evlerine teslim edilecek.
Operasyonda yakalanan bazı hükümlüler;
- İsmail B. (Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık 31 yıl)
- Serkan D. (Kasten Öldürme 16 yıl 8 ay)
- Ergül B. ( Nitelikli Cinsel İstismar 15 yıl)
- Yakup G. (Dolandırıcılık 12 yıl)
- Erdinç F. (Resmi Belgede Sahtecilik 11 yıl 9 ay)
- Barış A. (Uyuşturucu Madde ve Uyarıcı Madde Ticareti 10 yıl 4 ay)
- Burcu K. (Dolandırıcılık 10 yıl)
Video Haberler
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Erdek'te yüzen pastane
- Görenler şoke oldu
- 2 çocuklu taksici Dilek, Trabzon yollarında
- Esenyurt'ta can pazarı kamerada
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
- Rafting rehberi 17 yaşındaki Emre, akıntıya kapılan köpe
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanatçı Gülşen cezaevine teslim edildi
- Erdoğan o davayı kaybetti
- Ersan Şen'den, Gülşen'in tutuklanmasına ilk yorum
- 'Haklı olarak sinirleniyor...'
- 'Gülşen'i tutuklamaya sevk eden o savcı...'
- Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden uzaklaştırıldı
- Meral Akşener: 'O şerefsizi Saray'da ağırladılar'
- Sosyal medya Gülşen için ayağa kalktı
- İsmail Küçükkaya'nın yerine gelen isim belli oldu
- İngiliz yıldız imzayı attı!