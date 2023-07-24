İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar
İstanbul Fatih'te otomobilde seyir halinde olan 3 şahıs, yolda bekleyen kadınlara önce sözlü tacizde bulunarak ardından yangın tüpü sıkarak saldırdı. Şahıslar o anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştı.
Fatih Çapa’da bir cadde üzerinde dün akşam saatlerinde otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı.
Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı. Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti.
ŞİKAYETÇİ OLMADILAR
Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur-Sen: Seyyanen zam memur emeklisine de yansıtılmalı
- ‘3 hafta içinde... '
- 'Burası Müslüman bir ülke sarılamazsınız'
- Ladik Belediye Başkanı Özel, hayatını kaybetti
- Fatih Portakal 'haberim var' diyerek dönüş tarihi verdi
- Akbelenliler sabah baskınına isyan etti
- Uzmanından ‘aşırı sıcak hava’ uyarısı
- Sokak ortasında kadını döverek bayıltan şahıs yakalandı
- Gelmezse durduracaklar!
- Yeni yağma hazırlığı mı var?