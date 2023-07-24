İstanbul’da akıl almaz olay kamerada: Kadınlara yangın tüpü sıkarak saldırdılar

Yayınlanma: 24.07.2023 - 14:40

Güncelleme: 24.07.2023 - 14:52

Fatih Çapa’da bir cadde üzerinde dün akşam saatlerinde otomobilde seyir halinde ilerleyen üç şahıs, kaldırımda bekleyen kadınların üzerine yangın tüpü sıkarak saldırdı.

Şahıslar, yanlarına aldıkları yangın tüpüyle önce kadınların yanına yanaştı. Sonrasında ise kadınlara ‘Çalışıyor musunuz?’ sorusunu yöneltmesinin ardından yangın tüpü sıkarak saldırıya geçti.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Yaşanan olayın ardından üç şahıs gülerek araçla yollarına devam etti. O anları sosyal medya hesaplarından, “Semti böceklerden arındırıyoruz” notuyla paylaştılar. Kadınların olayla ilgili şikayetçi olmadıkları öğrenildi.