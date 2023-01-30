İstanbul'da ambulansa yol vermeyen konvoydakilere 118 bin lira ceza uygulandı

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 23:55

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 23:55

Fatih’te düğün konvoyu yapan araç sürücüleri ambulansa yol vermedi. O sürücüler, polis ekipleri tarafından yakalandı ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

Araç sürücüleri R.A.İ, M.H.N, A.A.H, H.K. ve Z.T. ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.E.İ, İ.E.İ, M.E. ve İ.E.İ. yakalandı.

Araç şoförleri ve yolcu olarak bulunan kişilere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ihlal edilen ilgili maddeleri uyarınca toplam 118 bin 487 lira idari para cezası uygulandı. Araçlar, ilgili kanunun "Korsan taşımacılık" maddesi uyarınca 60 gün trafikten men edildi.

Ayrıca 5 araç sürücüsü hakkında "Trafiği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.