İstanbul'da 'asayiş' uygulaması: 220 şüpheli gözaltına alındı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 09:03

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul genelinde birinci aşamada 185 noktada bin 850 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla 2 Eylül Cuma günü 19.00-21.00 saatleri arasında sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise bin 830 personelin katılımıyla 21.00-23.59 arasında umuma açık mekan ve valelere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 243 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken çeşitli suçlardan aranan 249 şüpheli ile yoklama kaçağı 174 kişi hakkında işlem yapıldı, 220 şüpheli gözaltına alındı.

37 İŞYERİNE İŞLEM UYGULANDI

Uygulamada yapılan aramalarda 67 ruhsatsız tabanca/tüfek ve 11 kurusıkı tabanca, 3 bin 806 fişek, 1 kilo 514 gram uyuşturucu madde, bin 19 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 225 lira ele geçirildi.

Uygulamada 334 umuma açık yer denetlenirken 37 işyeri ile 21 kişiye idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 22 bin 441 araç ve bin 348 motosiklet kontrol edildi. 986 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapıldı, 11 araç trafikten men edildi, 2 milyon 180 bin 856 lira para cezası uygulandı.

Uygulama sırasında yakalanan 211 yabancı uyruklu, geri gönderme merkezine teslim edildi.