İstanbul'da 'asayiş' uygulaması: 392 gözaltı

11 Aralık 2022 Pazar, 07:20

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde birinci aşamada 182 noktada 1458 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu ile önceki gün 19.00-21.00 saatlerinde sabit yol uygulaması, ikinci aşamada ise 1483 personelin katılımıyla 21.00-23.59 saatlerinde umuma açık yer denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde 165 bin 799 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 377 şüpheli ile yoklama kaçağı 93 kişi hakkında işlem yapıldı, 392 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU VE SİLAHLARA EL KONULDU

Uygulama kapsamındaki aramalarda, 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 194 fişek, 2 kilo 50 gram uyuşturucu, 99 uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 325 lira, 90 Euro ile 100 dolar ele geçirildi.

İŞYERLERİ DENETLENDİ

Uygulamada 664 umuma açık yer denetlendi, 6 işyeri ile 28 kişi hakkında idari işlem yapılarak 20 bin 856 lira idari ceza kesildi.

Denetimlerde 21 bin 106 araç ve 728 motosiklet kontrol edildi. 913 araç ve motosiklet ile 31 sürücü hakkında işlem yapıldı, 10 araç trafikten men edildi, 207 bin 727 lira ceza uygulandı.

Ayrıca uygulama kapsamında yakalanan 14 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.