İstanbul’da av tüfeğiyle oyun kanlı bitti: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma: 10.06.2023 - 15:23

Güncelleme: 10.06.2023 - 15:35

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında iddiaya göre, 16 yaşındaki Mert Cesur ve 14 yaşındaki M.B.E. oyun oynamak için arkadaşları Y.S.T.’nin evine gitti.

Odada yalnız kalan çocuklar, Y.S.T.’nin abisine ait ruhsatlı av tüfeğini yatağın altından çıkararak oynamaya başladı.

M.B.E.’nin elinde bulunan av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Mert Cesur’un başına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Y.S.T.’nin ailesi durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Cesur’un hayatını kaybettiğini belirledi. Cesur’un cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan M.B.E. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.