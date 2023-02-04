İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İBB Şehir Hatları, İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığını duyurdu.
İstanbul'da bazı vapur seferlerine fırtına engeli. Şehir Hatları, bazı seferlerin lodos nedeniyle yapılamadığını duyurdu.
Açıklama şöyle:
"Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.
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