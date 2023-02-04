İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İBB Şehir Hatları, İstanbul'da fırtına nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 14:58
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
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İstanbul'da bazı vapur seferlerine fırtına engeli. Şehir Hatları, bazı seferlerin lodos nedeniyle yapılamadığını duyurdu. 

Açıklama şöyle:

"Değerli yolcularımız, hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Lodos sebebiyle seferlerde iptaller ve gecikmeler yaşanabildiği, anlık güncellenen iptal seferlerin, "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebileceği belirtildi.


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