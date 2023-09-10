İstanbul'da bıçaklı saldırı dehşeti: Bu kez yaşlar 12 ve 13! Valilikten açıklama geldi
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde 13 yaşındaki E.C.Y., 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K.’yi bıçaklayarak yaraladı. İstanbul Valiliği açıklamasında ise olayın "saldırgan çocuğun Suriyeli olduğu yönünde yapılan haberlerle çarpıtıldığı öne sürülerek, kamuoyuna "dikkatli olma" çağrısı yapıldı.
Büyükçekmece’de 3 Eylül’de meydana gelen olayda, 13 yaşındaki E.C.Y. ile 12 yaşındaki yabancı uyruklu M.K. iddiaya göre 'taş atma' meselesi nedeniyle tartıştı.
E.C.Y., tartışma sırasında yanında taşıdığı çakı ile M.K.’ya saldırdı. Olayda M.K. hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. M.K. tedavisinin ardından taburcu edilirken E.C.Y. ise gözaltına alındı.
E.C.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken İstanbul Valiliği tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, Büyükçekmece ilçesi Ulus Mahallesi’nde 3 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuk arasında yaşanan bıçaklama olayıyla sosyal medya mecralarında ‘11 yaşındaki çocuğun, yabancı uyruklu tarafından defalarca bıçaklandığı’ şeklinde paylaşım yapıldığı belirtilerek, "Çarpıtılarak paylaşımı yapılan olayla ilgili yapılan çalışma sonucunda, olayda 2011 yılı doğumlu yabancı uyruklu M.K. isimli çocuğun, yine aynı mahallede yaşayan 2010 yılı doğumlu E.C.Y. isimli çocuk tarafından bıçaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmanın taş atma meselesinden yaşandığı ve E.C.Y’nin tartışma sonrasında yabancı uyruklu M.K.’yı yanında taşıdığı bıçakla yaraladığı tespit edilmiştir. Olayın ardından E.C.Y. kullanmış olduğu suç aleti bıçakla beraber yakalanarak gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç devam etmektedir. Kamuoyunun, özellikle sosyal medya mecralarında yayınlanan ve manipüle edilerek yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.
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