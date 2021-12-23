İstanbul'da 'kar' kazası: Şarampole yuvarlandı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, kar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yolun aşağısına düşen araçta sürücü yaralandı.
Sabah saatlerinde İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı, Kayaşehir istikametinde meydana gelen kazada bir araç, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki dereye doğru şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre aşağıya düşen araçta sürücü S.G., yaralandı.
İTFAİYE VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayın haber verilmesiyle itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etti. ilk tedavisi ayakta yapılan sürücü S.G, ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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