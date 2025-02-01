İstanbul'da büyük fabrika yangını... Ekipler müdahale ediyor!
Çekmeköy ilçesinde lastik fabrikasında meydana gelen yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Alemdağ Mahallesi'nde Saray Caddesi'nde bulunan ve 3 bin metrekare kapalı alana sahip lastik fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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