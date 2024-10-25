İstanbul’da 'çete' operasyonu: 12 gözaltı
İstanbul’da gerçekleştirilen çete operasyonunda 12 şüpheli yakalanırken; adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 92 fişek ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurtdışında firari olan örgüt lideri Serhat Güngör liderliğindeki çeteye yönelik çalışma yaptı
Bu kapsamda örgüt içerisinde “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten yaralama”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” ve “6136 SKM” suçlarına karıştığı belirlenen 12 şüphelinin yakalanması için operasyon gerçekleştirildi.
22 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 92 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerine devam edildiği öğrenildi.
Etiketler: #İstanbul #Çete #Operasyon
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