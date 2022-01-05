İstanbul'da Çin hükümeti hakkında suç duyurusu
Uygur Türkleri, Çin hükümeti yetkilileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Çin hükümeti tarafından Uygur Türklerine yönelik işlendiği öne sürülen işkence ve insanlığa karşı suçların yargıya taşınması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Aralarında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de olduğu 112 kişinin savcılığa bildirildiği öğrenildi.
Suç duyurusunun ardından avukatlar ve Uygurlar tarafından basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasında, “Çin; Doğu Türkistanlılara yönelik dini ve etnik temelli, soykırım, kasten öldürme, işkence, kötü ve zalimane muamele, zorla kaybettirme, hürriyeti tehdit, adil yargılanma hakkı ihlali, haksız ve keyfi tutma, toplama kamplarında, karakol ve cezaevlerinde işkence ve tecavüz, zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma uygulaması, zorla Çinlilerle evlendirme, Akraba Aile Projesi adı altında ev içine Çinli erkeği zorla kabul ettirme, zorla uzak bölgelere taşınarak, buralarda zorunlu çalıştırma, aile parçalanması ve çocukların annelerden alınması, kılık kıyafet ve etnik, kültürel ve inanca dair pratiklerin yasaklanması, isimlerin değiştirilmesi, ömür boyu çalışmaya mahkûm edilecek şekilde sistematik para cezaları vb. suçlar işlemektedir” ifadeleri kullanıldı.
"İŞKENCE VE TECAVÜZ" İDDİASI
Milli gazeteden Bekir Şirin'in haberine göre söz konusu açıklamada şunlar ifade edildi:
“Suç duyurusunda soykırım suçuna, işkence ve tecavüz suçlarına delilleriyle birlikte geniş yer verilmiştir. Toplama kamplarında tecavüz olayları ve sistematik cinsel saldırı suçları son zamanlarda kamplardan bir şekilde kurtulan tanıkların anlatımı ve adli tıp muayenelerinde tespit edilmiştir. Suçlar hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıkça belgeleriyle ortaya konmuştur. Tanık ifadeleri, fotoğraf ve videolar, resmi ve sivil kuruluşların raporları, bilgi ve belgeler halen dilekçemizde yer alan tüm suçların işlenmeye devam ettiğini göstermektedir. Suçlanan kişiler hakkında yürütülecek tahkikat tamamlanıncaya kadar haklarında tutuklama tedbirine başvurulması hukuki bir zorunluluktur."
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