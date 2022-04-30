İstanbul'da da hissedildi: Marmara Denizi'nde deprem

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2022 Cumartesi, 08:41
İstanbul'da da hissedildi: Marmara Denizi'nde deprem
Abone Ol google-news

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.35'de meydan gelen depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.4 olarak duyurdu.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler