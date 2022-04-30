İstanbul'da da hissedildi: Marmara Denizi'nde deprem

30 Nisan 2022 Cumartesi, 08:41

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 06.35'de meydan gelen depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.4 olarak duyurdu.