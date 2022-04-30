İstanbul'da da hissedildi: Marmara Denizi'nde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 06.35'de meydan gelen depremin derinliği ise 5.0 kilometre olarak kaydedildi.
İstanbul'da da hissedilen depremin büyüklüğünü Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise 3.4 olarak duyurdu.
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