İstanbul'da dehşet anları: Caddede karşılaşan iki grup birbirlerine kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 07:12

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 07:12

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında; iddiaya göre Orhan Gazi Caddesi'nde karşılaşan iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirlerine kurşun yağdırdı.

Açılan ateş sonucu şans eseri kimse yaralanmazken şüpheliler olay yerinden kaçtı.

ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Bu sırada bir kafenin ve park halindeki 2 otomobilin camları açılan ateş sonucu kırıldı. Yurttaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı.

Camları kırılan kafenin de güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.