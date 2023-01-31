İstanbul'da dehşet anları: İşe alınmadığı için işyerini kurşunladı

İstanbul Arnavutköy'de, söz verildiği halde işe alınmadığı gerekçesiyle kuzeni S.U.'ye (35) ait emlak ofisi kurşunlayan K.D., tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 10:58
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Arnavutköy Haraçcı Mahallesi Sazlıbosna Caddesi'nde 29 Ocak Pazar gecesi saat 23.00'te S.U.'ya ait emlak ofisine silahlı saldırı düzenlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, işyerine ateş eden kişinin kimliğini belirledi. Şüpheli K.D. gözaltına alınırken, ifadesinde emlak ofisinin kuzeni S.U.'ya ait olduğunu, kendisine 'Seni işe alacağım' dediğini, bu nedenle işinden ayrıldığı anlattı.

Daha sonra S.U.'nun kendisini işe almadığını söyleyen K.D., bu nedenle saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. K.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan olay anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde olay yerine araçla gelen K.D., iş yerine ateş ederken görülüyor. 


Arnavutköy Kurşun işyeri

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