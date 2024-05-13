İstanbul'da dehşet veren istismar skandalı! 13 yaşındaki çocuğa tecavüz için sıraya girdiler: Muhtarın oğlu, ağabeyinin arkadaşı...

Yayınlanma: 13.05.2024 - 16:55

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:05

Korkunç istismar iddiasının adresi İstanbul’un Sultanbeyli ilçesi.

İddiaya göre Hasret V., okul arkadaşı 13 yaşındaki A.A.’yı evine davet etti. A.A., başlangıçta gitmek istemese de Hasret V.’nin “Film izleriz, eğleniriz” ısrarı üzerine teklifi kabul etti ve Vural'ın arkadaşı Tunahan K.’yi de yanlarına alarak Hasret V.’nin evine gitti.

Evde, Hasret V., A.A.’ya tecavüz etmeye çalıştı, tecavüz anları Tunahan K. tarafından kayda alınırken, Hasret V'nin elinden kurtulan A.A., götürüldüğü evden kaçarak evine döndü.

GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT ETTİLER

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre; yaşanan dehşetin en korkunç tarafı bu olaydan sonra başladı. 13 yaşındaki A.A. okuldan çıktığı esnada Oğuzhan K. isimli kişiyle karşılaştı.

Oğuzhan K., "Hasret V. ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" ifadeleriyle çocuğu tehdit etti ve Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü.

Bir zaman sonra Oğuzhan K.'nin arkadaşı Recep Ö. geldi ve A.A., söz konusu 2 kişi tarafından tecavüze uğradı.

TEHDİTLERİN ARKASI KESİLMEDİ

13 yaşındaki çocuk, yaşadıklarını hiç kimseye anlatamadı. Son yaşanan olaydan bir hafta sonra yanına Mücahit E. isimli şahıs geldi.

"Videolarını izledim. Oğuzhan K. ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" diyerek A.A.’yı tehdit eden Mücahit E., yanına iki arkadaşını da alarak iki gün boyunca A.A.’ya tecavüz etti.

Tecavüz edenlerden biri de mahalle muhtarının oğlu Yusuf Ç. idi.

ARKADAŞININ AĞABEYİ TARAFINDAN TECAVÜZE UĞRADI

A.A.’nın yaşadıkları bitmedi, bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan Burak B. geldi. A.A. aynı tehditlere maruz kalarak Burak B.’nin de tecavüzüne uğradı. 1 yıl boyunca tanıdığı tanımadığı birçok kişi tarafından tecavüze maruz bırakılan A.A.’nın bir gün yürürken, yolu bir araba tarafından kesildi.

Araçtan inen Fatih A. isimli kişi, A.A.’yı zorla araca bindirip Sultanbeyli'de bulunan sanayiye götürdü ve arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

LİSEYE BAŞLAYINCA KURTULDUM SANDI

A.A. liseye başlayınca her şeyin geride kaldığını düşünüyordu fakat hiç tanımadığı kişiler yanınına gelip söz konuus görüntüleri bildiklerini söyleyerek A.A.’yı yine tehdit etti. A.A. bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 farklı kişi tarafından tecavüze uğradı.

"AĞLAMA BEN BİR ŞEY YAPMAYACAĞIM"

A.A., sınıfta bağırarak ağladığı sırada Hasan isimli genç sınıfa girdi. "Ağlama ben bir şey yapmayacağım" diyerek A.A.'yı lavaboya götürüp elini yüzünü yıkadı ve okulun bahçesine çıkardı.

Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlatan A.A., "Çok ağladım. Karnımın ağrıdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" ifadelerini kullandı.

DOSYA EN BAŞTAN GÖRÜLÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 sanık beraat ederken diğer sanıklara hapis cezası verildi. Fakat İstinaf Mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanıyor.