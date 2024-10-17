İstanbul'da etkili olan yağış trafiğe neden oldu
İstanbul'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. İBB trafik uygulanmasında trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine kadar çıktı.
Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu. İşlerine gitmek için yola çıkan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.
Trafiğin etkili olduğu noktalardan birisi de D-100 Karayolu Yenibosna mevkisiydi. Cevizlibağ istikametine gitmek isteyen sürücülerin trafikte güçlükle ilerledi. Saat 09.00 itibariyle İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine kadar çıktı.
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