İstanbul'da etkili olan yağış trafiğe neden oldu

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:09

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:19

Sabah saatlerinde İstanbul'un bazı bölgelerinde yağmur etkili oldu. İşlerine gitmek için yola çıkan sürücüler trafikte uzun süre beklemek zorunda kaldı.

Trafiğin etkili olduğu noktalardan birisi de D-100 Karayolu Yenibosna mevkisiydi. Cevizlibağ istikametine gitmek isteyen sürücülerin trafikte güçlükle ilerledi. Saat 09.00 itibariyle İBB trafik uygulamasında trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyelerine kadar çıktı.