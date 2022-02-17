İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı

İstanbul’da, FETÖ’nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı, 34 şüpheli gözaltına alındı.

ANKA
17 Şubat 2022 Perşembe, 15:34
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 34 gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde FETÖ'nün firari örgüt mensuplarının saklanmaları amacıyla güvenli ev olarak kullandığı tespit edilen ikamet adreslerinde operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişiden 29’u yakalandı. Arama yapılan adreslerde FETÖ/PDY'ye yönelik başka soruşturmalar kapsamında aranan 5 kişinin daha yakalandığı bildirildi.

Söz konusu hürce evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


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