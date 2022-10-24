İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 51’e ulaştı
İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 51’e ulaştı.
Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 56’lara ulaştı.
D-100 Kara Yolu Kadıköy ve Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Video Haberler
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- 51 yıldır tek bir şey satamadı!
- Adana Demirspor yara aldı!
- Kar yağışı için saat verildi
- Destek istedi; umduğunu bulamadı
- Kurtuluşu da çöküşü gibi...
- Anketlerde 'Cumhur'a soğuk duş
- 'AKP’den kopuşları' eleştirdi; anında sildi
- İstanbul'da ünlü modele cinsel saldırı
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan