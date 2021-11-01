İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu

İstanbul'da haftanın ilk iş günün yağmurla birlikte birçok noktada trafikte ve toplu taşıma araçlarında yoğunluk gözlendi. İşlerine ve okula gidenler, servis, toplu taşıma ve kendi araçlarıyla trafikte yoğunluk oluşturdu.

DHA
01 Kasım 2021 Pazartesi, 08:19
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu
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Haftanın ilk iş gününde yağmurla birlikte trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyenler yollara çıktı.

Kadıköy D-100 Karayolunda her  istikamette yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.19 itibariyle yüzde 71 olarak ölçüldü.



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