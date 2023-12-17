İstanbul'da hastanede yangın!
Güngören'de özel bir hastanenin en üst katında yangın çıktı.
İstanbul'un Güngören ilçesi Haznedar Mahallesi'nde 7 katlı özel hastanenin en üst katında, lazer epilasyon hizmeti verilen bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Çevre ilçelerden de gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Soğutma çalışmasının ardından üst katlarından duman tahliyesi yapılan hastanede hasar meydana geldi.
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