İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla yurttaşlar sahile akın etti

27 Mart 2022 Pazar, 16:11

İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yurttaşlar, Caddebostan sahiline akın etti.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir yurttaş, “Uzun bir kış geçirdik. Yeniden güneşi görmek güzel. Bir yandan da korona olması yorucuydu. Yazı özlemiştik” diye konuştu.

Öte yandan sahilde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.