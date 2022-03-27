İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla yurttaşlar sahile akın etti

İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Sahildeki yoğun kalabalık havadan görüntülendi.

(İHA)
27 Mart 2022 Pazar, 16:11
İstanbul'da hava sıcaklıklarının artmasıyla yurttaşlar sahile akın etti
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İstanbul'da geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar yerini güneşli bir havaya bıraktı. Hafta sonunda termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği İstanbul'da yurttaşlar, Caddebostan sahiline akın etti.

Sahilde yürüyüşe çıkan bir yurttaş, “Uzun bir kış geçirdik. Yeniden güneşi görmek güzel. Bir yandan da korona olması yorucuydu. Yazı özlemiştik” diye konuştu.

Öte yandan sahilde oluşan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.



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