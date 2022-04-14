İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çeken sapık yakalandı

İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.

DHA
14 Nisan 2022 Perşembe, 14:16
İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çeken sapık yakalandı
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Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul'da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da gözaltına aldı.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.


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