İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çeken sapık yakalandı
İstanbul'da kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu Cüneyt R. gözaltına alındı.
Polis farklı tarihlerde Pakistan uyruklu Cüneyt R.'nin İstanbul'da deniz kenarında, metro ve caddelerde kadınların gizlice görüntülerini çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştığını belirledi.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Cüneyt R.'yi Eyüpsultan'da gözaltına aldı.
"Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek" suçundan işlem başlatılan Cüneyt R.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- Beyoğlu'nda yanan otobüsün sürücüsü konuştu
- Kocaeli'nde ÇED toplantısında arbede
- CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını
- Osmaniye'de çift dilli yazıtlar
- Emre Kınay’ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı
- Saray'dan ‘araç sayısı' sorusuna ilginç yanıt
- 8 Mart’ta gözaltına alınan 40 kadına dava açıldı
- Gaziantep'te iki günde ikinci scooter kazası
- Marmara Denizi'ne dökülen Ayamama Deresi
En Çok Okunan Haberler
-
- Hayvan pazarında kavga: 5 yaralı
- Trabzon'da heyelan yol kapattı
- BM açıkladı: 11 bin 500'den fazla okul kapandı
- Rusya'dan nükleer tehdit!
- Bakan Koca önümüzdeki haftayı işaret etti
- Beşiktaş'ın yıldızına 6 ülkeden 10 talip!
- EKPSS giriş belgeleri erişime açıldı
- Fenerbahçeli Altay Bayındır'dan örnek proje!
- Ürünü iade etti: 4 yıl sonra icra geldi
- TÜİK’ten izinsiz istatistik açıklayanlara hapis cezası