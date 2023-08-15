İstanbul'da kafeye silahlı saldırı: Kurşun yağdırdı

Yayınlanma: 15.08.2023 - 14:46

Güncelleme: 15.08.2023 - 14:51

İstanbul'un Fatih ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün akşam iddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup şahıs arasında kavga çıktı.

Kavganın bitmesinin ardından gruplardan biri cadde üzerinde bulunan kafeye oturdu. Karşı taraf ise dakikalar sonra kafeyi basmaya geldi.

Şahıslar arasında yeniden alevlenen tartışma bir kişinin sandalye fırlatmasıyla arbedeye dönüştü. Şüphelilerden biri kurusıkı silahla kafede oturan husumetlilerine ateş açtı.

Şüpheliler, olayın ardından kafeden çıkarak uzaklaştı. Kafe çalışanları saldırganlardan şikayetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan kavga kafenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kafeye giren şüphelilerin etrafa tehditler savurduktan sonra sandalye ve kurusıkı silahla saldırması görülüyor.

"SANDALYE FIRLATTILAR, KURUSIKI SİLAH PATLATTILAR"

Kafe çalışanı Furkan Güner, "18-19 yaşlarındaki çocuklar, toplanıp kafeye geldiler. Sandalye fırlattılar. Daha sonrada kurusıkı silah patlattılar. Bizde durumu polise ihbar ettik. Sonrasında olayı çözmüşlerdir. Aralarındaki konu klasik çoluk çocuk davranışları. Arbede sonrası toplanıp geldiler, daha sonra tekrar geldiler. Aralarındaki husumeti çözememişler. Onu halletmeye geldiler. 18 yaşındaki bir çocuğun elinde silah bulunabiliyorsa sonrasını ben de düşünemiyorum. Güvenlik kamerası kayıtlarını polise verdik. Taraflardan şikayetçi olduk, umarım en kısa sürede yakalanıp cezalarını çekerler" dedi.