İstanbul'da kar bekleniyor: Orhan Şen saat verdi
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre İstanbul'da bir kez daha kar yağışı bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen de, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kentte kar yağışı beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çankırı ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ, RÜZGAR VE ZİRAİ DON UYARISI
Yağışların; Batı ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun Batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşlar uyarılıyor.
Ege ve Akdeniz bölgelerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtiliyor.
(Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporu)
ORHAN ŞEN UYARDI: KAR GELİYOR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından, İstanbul'a kar uyarısında bulundu. "İstanbul dahil Marmara'nın doğusunda yarın öğleden sonra karla karışık yağmur, akşam kar olabilir" diyen Şen, "Kar, İstanbul'da 24 saat kalacak, yoğun bir yağış olmayacak ve çarşamba akşamı kesilecek. Sıcaklık bugün 10 derece, yarın akşam 2 derece" mesajını paylaştı.
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