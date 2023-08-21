İstanbul'da kaybolan 16 yaşındaki Fatma Aksu 3 gündür aranıyor

Yayınlanma: 21.08.2023 - 13:38

Güncelleme: 21.08.2023 - 13:50

Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Muhasebe ve Finansman bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Aksu (16), okulların tatil olmasıyla birlikte ailesine çalışmak istediğini söyledi. 9 Ağustos’ta ise Esenyurt'ta ilaç paketleme işine girdi. 7 gün boyunca evden ‘İşe gidiyorum’ diyerek çıktı.

17 Ağustos akşamı anne Zeliha Aksu kızının telefonuna WhatsApp’tan ‘Mehmet Abi İş’ diye kayıtlı kişiden kalp simgeleri içeren mesajlar geldiği gördü. Anne Fatma Aksu şüphelenmeye başladı. Bunun üzerine telefonu alarak kızı adına karşı tarafa mesajlar attı ancak yanıt alamadı. Ertesi gün gece ailece yemek yedikten sonra baba Atilla Aksu işe gitti, anne ise uyudu. Anne uyandığında ise kızını göremedi. Fatma’ya ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Fatma’yı bulmak için çalışma başlattı. Baba Atilla Aksu, 3 gündür haber alamadıkları kızını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi.

"ÖLÜSÜNÜ GÖRMEK İSTEMİYORUM"

Baba Atilla Aksu, "Lise son sınıf öğrencisi, bu sene 12. Sınıfa başlayacaktı. Henüz 16 yaşında. Okuldan eve evden okula giden bir çocuktu. Okullar tatil olduğu için harçlığını kazanmak için işe başladı. 9 gündür işe başladığını söylemişti, sadece 2 gün gitmiş ve 7 gün boyunca bu numaranın sahibi kişiyle görüşmüş. Şüphelenmemiz için kendisini ‘Mehmet Abi İş’ şeklinde rehberine kaydetmiş ve numaranın sahibi de işyerindeki Mehmet isimli kişinin fotoğrafını profiline koymuş. Biz fark etmeyelim diye böyle yapmışlar. Gece vakti kızıma ‘Mehmet Abi İş’ diye kaydettiği ve kim olduğunu bilmediğimiz kişi bu kalpleri gönderiyor. O esnada telefon yere düşünce eşim mesajı görüyor. Kızım mesajları sildiği için mesajların çoğu gitmiş. Eşim gördükten sonra kızıma mesaj atan kişiye mesaj attırıyor. Karşı taraf fark edince işyerindeki Mehmet isimli kişinin fotoğrafını profilden siliyor. O akşam yemek söyledim, yemek yediler. Annesi uyumak için yatağına gidiyor, ben de işe gittim. Gece 1.30 gibi aradı annesi, ‘Fatma evde yok’ dedi. İşten izin alarak geldim. Maalesef 3 gündür iz yok. Yetkililerden kamera kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Kızımın çetenin eline düştüğünü düşünüyorum. 3 gündür kimse gelip incelemedi. Kızımı sağ görmek istiyorum, ölüsünü görmek istemiyorum" dedi.

"KENDİ İSTEKLERİ ÜZERİNE ÇALIŞTILAR"

Zeliha Aksu, "Kızım neredeysen gel. Haber ver, sağ olduğunu söyle. Sesini duyayım yeter. Allah rızası için gel. Her şey istediğin gibi olsun gel. Hayallerin vardı, staja başlayacaktın. Onların hiçbir ihtiyaçlarını eksik etmedim. Kendi istekleri üzerine çalıştılar, ben çalışın demedim" dedi.

