İstanbul’da kayıp olarak aranan gençten 20 gün sonra acı haber!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 11:30

Güncelleme: 30.12.2024 - 11:30

İddiaya göre, İstanbul’da yaşayan İsmail Irmak (22), yaklaşık 20 gün önce bilinmeyen bir nedenle ortadan kayboldu.

Ardından ailesi Irmak için kayıp ihbarında bulundu. Ardından gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı. İsmail Irmak’ın Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde taş ocaklarında olabileceği değerlendirildi. Ve çalışmalar bu yönde sürdü.

CESEDİ UÇURUMDA BULUNDU

Yapılan çalışmalarda Irmak’tan kötü haber geldi. Irmak’ın cansız bedeni yaklaşık 120 metre yükseklikteki uçurumda bulundu. Gencin cesedinin uçurumdan çıkarılması için çalışma başlatıldı.