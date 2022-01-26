İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi

Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.

DHA
26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:36
İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi
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Ataşehir'de suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı. 


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