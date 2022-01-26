İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:36

Ataşehir'de suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

