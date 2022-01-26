İstanbul’da kepçe suya gömüldü: Operatör yaşamını yitirdi
Ataşehir’de bir inşaat alanında iş makinesi üstü buzla kaplanan su dolu alana düştü. Sürücünün cansız bedenine ulaşıldı.
Ataşehir'de suya gömülen iş makinesinin operatörü kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri işçiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucunda işçinin cansız bedenine ulaşıldı.
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