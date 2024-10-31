İstanbul'da korku dolu anlar... Minibüs sürücüsü küçük çocuğu ezdi!
İstanbul Esenyurt’ta minibüs sürücüsünün çarpıp kaçtığı küçük çocuk ağır yaralandı. Sürücü yakalanarak karakola götürülürken, hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Esenyurt Namık Kemal Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki minibüs sürücüsü İshak T., o sırada sokakta yürüyen D.S. isimli küçük çocuğa çarptı. Sürücü, çocuğun üzerinden geçerek yoluna devam etti.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğu görenlerin ihbarı üzerine sokağa ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR
Olay sonrası kaçan minibüs sürücüsü polis ekiplerince yakalanarak karakola götürülürken İshak T., çocuğu fark etmediğini söyledi. Hastaneye kaldırılan D.S.‘nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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