İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz yaklaşık 200 metre çekildi
İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi.
Çekilme, yaklaşık 200 metreyi buldu.
KUM ADASI OLUŞTU
Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.
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