İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz yaklaşık 200 metre çekildi

İstanbul Silivri'de deniz çekildi. Çekilme yaklaşık 200 metreyi buldu. Çekilmenin etkisiyle kayalıklar da ortaya çıktı.

(DHA)
18 Mart 2022 Cuma, 18:42
İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz yaklaşık 200 metre çekildi
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İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi. 

Çekilme, yaklaşık 200 metreyi buldu.

KUM ADASI OLUŞTU

Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı. 





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