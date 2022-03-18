İstanbul'da korkutan görüntü: Deniz yaklaşık 200 metre çekildi

18 Mart 2022 Cuma, 18:42

İstanbul'un Silivri ilçesinde denizde çekilme meydana geldi.

Çekilme, yaklaşık 200 metreyi buldu.

KUM ADASI OLUŞTU

Çekilme nedeniyle kum adası oluşurken, bazı çöpler ve kayalıklar da ortaya çıktı.







