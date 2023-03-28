İstanbul’da lüks sitede Çinli kadının sır ölümü
Maslak’da lüks bir sitede yaşayan bir çocuk annesi Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, rezidansın banyosunda üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Ölümü şüpheli bulan polis, yurtdışından geldiğini iddia eden kadının eşini ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Sarıyer Maslak’ta bulunan lüks bir sitede, geçen cuma günü saat 14.30 sıralarında bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu.
Kadının hareketsiz olması üzerine, eşi sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.
YURTDIŞINDAN GELDİĞİ GÜN EŞİNİ ÖLÜ BULDU
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurtdışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.
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