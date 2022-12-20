İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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