İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü

Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

AA
20 Aralık 2022 Salı, 07:12
İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'ye düştü
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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.

Kar yağışı, yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.


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