İstanbul'da miras kavgası: 4 ölü 2 yaralı
İstanbul Pendik'te aile arasında çıktığı iddia edilen miras kavgasında, silahlı bir kişi tarafından ateş edilmesi sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Olay, Pendik Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta, saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; miras konusunda anlaşmazlık yaşayan aile bireyleri arasında kavga çıktı.
Kavganın büyümesiyle silahlı bir kişi, tartıştığı aile bireylerine ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin, olayın ardından silahla ateş eden kişiyi yakaladığı öğrenildi.
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