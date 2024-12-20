İstanbul'da 'motosiklet' hırsızlığı: 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da iki motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da 'motosiklet' hırsızlığı: 4 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 12:00

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta E.Ç'ye ait 2 motosikletin Çağlayan'da çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirledikleri N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B'yi (18) Fatih'te gözaltına aldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Farklı konulara ilişkin suç kayıtları da bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

 


Etiketler: #motosiklet

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