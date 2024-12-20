İstanbul'da 'motosiklet' hırsızlığı: 4 zanlı yakalandı
İstanbul'da iki motosikleti çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 17 Aralık'ta E.Ç'ye ait 2 motosikletin Çağlayan'da çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirledikleri N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B'yi (18) Fatih'te gözaltına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Farklı konulara ilişkin suç kayıtları da bulunan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: #motosiklet
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