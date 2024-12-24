İstanbul'da 'otomobil' hırsızlığı: 1 şüpheli yakalandı

Beylikdüzü'nde otomobil çalınmasına ilişkin 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

İstanbul'da 'otomobil' hırsızlığı: 1 şüpheli yakalandı
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AA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 14:41

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince, 17 Aralık'ta E.E'ye ait otomobilin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli O.K'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli S.T'nin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

SUÇ KAYITLARI KABARIK ÇIKTI

Şüphelilerden S.T'nin 60, O.K'nin ise 6 suç kaydı bulunduğu belirlendi.


Etiketler: #otomobil #İstanbul

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