İstanbul'da otomobile ateş açıp 2 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı
İstanbul Beyoğlu'nda trafik ışıklarında bekleyen otomobildeki 2 kişiyi tabancayla vurup yaralamasının ardından kaçtığı Diyarbakır'da yakalanan H.S., tutuklandı.
Olay, 6 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Beyoğlu'nda meydana geldi. H.S, trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile tabancayla peş peşe ateş etti.
H.S. kaçarken, otomobildeki Y.K. ve M.A. yaralı halde 2 kilometre gidip trafik denetimi yapan polis ekiplerine sığındı. Trafik ekibinin çağırdığı ambulansla Y.K. ve M.A., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay sonrası kaçan H.S.’nin Diyarbakır’da olduğu bilgisine ulaşıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün H.S.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Üzerinde yapılan aramada sahte kimlik ele geçirilen H.S., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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