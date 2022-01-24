İstanbul'da park halindeki otomobil yandı: 1 kişi öldü
Gaziosmanpaşa'da gece saatlerinde park halindeki ve uzun yıllardır kullanılmayan bir otomobilde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri yangın sonrası otomobilin içinde yanmış erkek cesedi buldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan otomobil içindeki yanan kişinin cesedi ile Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Olay Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hedef Sokak üzerinde uzun yıllardır park halindeki kullanılmayan 16 BF 805 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşlar otomobilden yükselen alevleri görünce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yaptığı incelemede otomobilin arka koltuğunda yanmış kimliği belli olmayan erkek cesedi bulunca durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi alarak detaylı inceleme yaptı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından yanan otomobil içindeki yanan kişinin cesedi ile birlikte Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
ARAÇ DEVAMLI BURADA KALIYOR
Erdoğan Sönmez isimli bir esnaf, "Sokakta kalan bir kardeşimiz var. Acaba o mu diye bakalım dedik polis izin vermedi. Acaba o mu bilmiyorum, sokakta kalan birkaç kişi var. Otomobil kullanılmayan hurda şeklinde duran bir araç. Burada 40 senelik esnafım bu araba devamlı burada kalıyor" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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