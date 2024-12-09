İstanbul'da saplantılı takip: Eski sevgilisini kurşun yağmuruna tuttu!

Yayınlanma: 09.12.2024 - 11:36

Güncelleme: 09.12.2024 - 11:36

Olay, geçen günlerde Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi’nde gerçekleşti.

İddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu.

ADRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti.

KURŞUN YAĞDIRDI

Yeni ev adresini öğrendiği kız arkadaşına ve yanındaki kız arkadaşına evlerinin önünde kurşun yağdıran şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarlar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri saldırgan M.A.’yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler’deki evinde yakalandı.

TUTUKLANDI

Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.