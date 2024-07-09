İstanbul'da sıcaktan bunalanlar denize girerek serinledi

Yayınlanma: 09.07.2024 - 17:03

Güncelleme: 09.07.2024 - 17:03

Yüksek sıcaklıklar İstanbul’da etkisini artırırken sıcak havalardan bunalan yurttaşlar da denize girmek için plajlara gitti. Bakırköy’deki Yeşilköy Halk Plajı’nda da serinlemek isteyen yurttaşların yoğunluğu vardı. Hem serinlediklerini hem de eğlenerek vakit geçirdiklerini ifade eden yurttaşlar, sabahın erken saatlerinden hava kararana kadar plajda vakit geçirdi.

"HAFTA SONU DAHA KALABALIK OLUYOR"

Yeşilköy’de yaşayan Hakan Dinçer Öztürk, "Herkes haklı, evde oturup ne yapacak millet. Kendim geldim plaja, burada oturuyorum. Hafta sonu daha kalabalık oluyor, hafta içi böyle işte. Hava sıcak olunca herkes geliyor haklı olarak. Sabah saat 8’de başlıyor güneş batana kadar buradalar" dedi.

"ÇOCUKLARLA BERABER EĞLENİYORUZ"

Azerbaycan’dan gelen Kemalettin Gurbanov, "Eğleniyoruz, çocuklarla beraber ailece, güzel yer. Çok güzel, memnunuz. Biraz sakin, hafta sonları çok kalabalık oluyor. Hafta sonları çok kalabalık ama bugün biraz normal" diye konuştu.

"AİLELER İÇİN BEDAVA, GÜZEL BİR YER"

Yüzmeyi çok sevdiğini ifade eden Çetin Ramazan, "77 yaşındayım, ben de buraya geldim yüzmeye. Eğlenmeye geldim. Her gün olmasa da gün aşırı geliyorum. Kalabalık oluyor. Hele cumartesi pazar daha kalabalık oluyor. Ama çok çok güzel. Burası temizleniyor, bakımı var polisi var zabıtası var güvenlik fevkalade. İnsanlık için bedava bir yer. Aileler için bedava güzel bir yer" dedi.