Surlarda dehşet! Yarım saat arayla iki kadını öldürdü, birinin kafasını kesip aşağı attı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 17:03

Güncelleme: 04.10.2024 - 18:09

Olay, 16.00 sıralarında Derviş Ali Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi.

Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, İkbal Uzuner'in bıçakla başını kesip aşağı attı.

Ardından boğazına ip geçiren Çelik intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Fatih'te surlardan atlayarak intihar eden şüphelinin, öncesinde iki ayrı ilçede iki kadını öldürdüğü tespit edildi.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, bir kişinin Fatih'teki surlardan atlayarak intihar etmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu, S.Ç. (19) adlı şüphelinin surlardan atlayıp intihar ettiği, intiharı öncesinde saat 15.30 sıralarında Eyüpsultan'da A.H. (19) ve saat 16.00 sıralarında da Fatih'te İ.U. (19) adlı kadınları öldürdüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.