İstanbul'da terör operasyonları: 35 kişi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü PKK adına sokak olayları çıkarma arayışında olduğu belirlenen 35 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonları: 35 kişi yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:41

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturmada, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 44 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerden 34'ünün örgütün gençlik yapılanmasında yer aldığı, bu zanlıların İstanbul'da başta molotoflu eylem olmak üzere diğer sokak eylemlerini yapma arayışında oldukları anlaşıldı.

Soruşturmada 3 şüpheliye terör örgütü tarafından örgütün kırsal alanında eğitim verilerek İstanbul'a gönderildiği, 6 şüphelinin ise örgüt mensuplarına finansman sağladığı belirlendi.

Savcılık kararının ardından polis ekiplerinin çok sayıda adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilere yönelik çalışmalar sürüyor.


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