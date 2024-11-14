İstanbul'da terör operasyonu!

İstanbul’da IŞİD, HTŞ, FEC ve ENC silahlı terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda daha önce çatışma bölgelerinde bulunan ve eylem yapma ihtimali olan 10 şüpheli ile farklı suçlardan aranan 7 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör operasyonu!
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DHA
Yayınlanma: 14.11.2024 - 12:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD, HTC, FEC ve ENC gibi silahlı terör örgütleriyle bağlantılı oldukları ve geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde bulunduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Türkiye’ye yönelik eylem yapma ihtimali olan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreslerde 10 şüpheli yakalandı. Ayrıca aynı evde kalan ve farklı suçlardan arandıkları tespit edilen 7 kişi de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

 

 


Etiketler: #İstanbul #Terör #Operasyon

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