İstanbul'da turuncu alarm! Kar yağışı ne kadar sürecek? İşte son tahminler

19 Mart 2022 Cumartesi, 07:13

İstanbul'da, dün gün içinde aralıklı olarak görülen kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent, yeni güne de kar yağışının etkisi altında başladı.

Anadolu Yakası'nda zaman zaman etkisini artıran kar yağışı, Kartal, Maltepe, Ümraniye ve Kadıköy'de aralıklı şekilde devam ediyor.

Kar yağışı, Avrupa Yakası'nda da yer yer etkisini sürdürüyor. Yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta zaman zaman etkisini artırıyor. Öte yandan Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta da kar yağışı zaman zaman etkili oluyor.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte 'turuncu' alarm verirken; Vali Ali Yerlikaya, yurttaşlara zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama çağrısında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Lütfen özel aracınızı değil toplu taşımayı kullanınız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; Marmara, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya çevrelerinin ve bu sabah ilk saatlerde Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Beklenen kar yağışlarının Marmara'nın doğusu, İstanbul, Karadeniz'in kıyı illeri, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Hakkari ve Van çevreleri ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.