İstanbul'da üniversite hastanesinde taciz skandalı: ‘Seni kovarım, öldürürüm'

29 Kasım 2022 Salı, 09:17

İstanbul Tuzla'da bir özel üniversiteye bağlı hastanede başhekim yardımcılığı görevinde olan kişinin, hasta kabul çalışanı kadını odaya kilitleyip tacizde bulunduğu iddia edildi.

Skandal olayı, TV100'den Özkan Tamirak köşe yazısında gündeme getirdi. 22 yaşındaki kadının ifade tutanaklarına ulaşan Tamirak,köşe yazısında şu ifadeleri kullandı:

"22 yaşındaki genç kadın gece mesaisine başlamıştı. Saatler gece yarısı 02.00’yi gösterdiğinde savcılığın soruşturma başlattığı o konu yaşandı. Kadın, başhekim yardımcısı tarafından odasında sıkıştırılarak taciz edildi. Bakın mağdur kadın ifadesinde o olayı nasıl anlattı:

'Gece vardiyasına gelmiştim. Halen hasta kabul yetkilisi olarak çalışmaktayım. Doktor Bey beni odasına çağırarak ‘Gel sana bir şey soracağım’ dedi. Ben de odasına gittim. Odaya girer girmez beni bilgisayarın olduğu yere çağırdı. Bilgisayarın yanına gittiğimde önce kalça kısmıma dokundu. Sonrasında korkmam ve paniklemem üzerine bana arkamdan sarıldı. Ben de önce kendisini ittim. ‘Ne yapıyorsunuz bırakın’ dedim. Bunun üzerine koşarak bulunduğumuz odasının kapısını kilitledi. Sonrasında tekrardan göğüslerimi elledi. Ben itmeye ve engellemeye çalıştım. Bağırmak isteğimde ise ‘Seni kovarım, seni öldürürüm’ diyerek beni tehdit etti. Şikâyetçi ve davacıyım.'

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mağdur kadının ifadesinde daha da fazlasını anlattığını belirten Tamirak, şöyle devam etti:

"Bazı bölümleri o kadar iğrenç ki yazmak istemedim. Kadın önce konuyu kendi amirlerine anlattı. Sonrasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na o doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık hemen soruşturma başlattı.

Konunun her aşamasını takipteyim. Gelişme oldukça yazacağım. Bakalım olay kamera kayıtlarına nasıl yansımış!"