İstanbul'da 'yeni nesil motosikletli' suç çetelerine operasyon: Çok sayıda gözaltı...

Yayınlanma: 24.12.2024 - 09:09

Güncelleme: 24.12.2024 - 09:54

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün son yıllarda ortaya çıkan ve yeni nesil mafya olarak tabir edilen motosikletli suç çetelerine yönelik mücadelesi sürüyor.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda son 1 hafta içerisinde 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

40 TUTUKLAMA

Operasyonlarda gerçekleştirilen aramalarda ise, 17 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve eylemde kullanılan bir adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden 40’ı emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.