İstanbul'da yeniden 'yoğun kar' alarmı!
Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunu yayımlandı. Soğuk ve yağışlı hava yeniden Türkiye'yi etkisi altına alıyor. İstanbul'da beklenen kar yağışının yarın başlayıp cumartesi etkisini artırması tahmin ediliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgârın; Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ YARIN BAŞLAYACAK
İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.
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